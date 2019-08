Dan Barna şi-a lansat candidatura la prezidenţiale în Piaţa Universităţii: 'Este necesar, în acest moment, un preşedinte prezent în toată viaţa comunităţii'

Preşedintele USR, Dan Barna, a lansat miercuri campania de strângere de semnături pentru înscrierea în alegerile prezidenţiale de la finalul anului. În discursul susţinut în Piaţa Universităţii, acesta a subliniat că nici nu s-ar fi gândit în urmă cu 3 ani că va ajunge în această ipostază, dar implicarea în politică este necesară din partea tuturor pentru a putea schimba România.

"Eşecul statului în aceste locuri (nr. Caracal şi Galaţi) exact acesta este motivul pentru ca eu şi colegii mei am decis să intrăm în politică. Este nevoie de altceva şi este nevoie de ceva mai mult. Ne dorim o ţară în care următoarele generaţii să trăiască, ne dorim o ţară cu autostrăzi, ne dorim o ţară cu spitale curate şi ne dorim o ţară cu şcoli mai bune şi ne dorim o ţară în care statul să fie capabil să îşi apere cetăţenii.

Am ajuns noi în politică pentru că ne-am săturat de incopentenţa, indiferenţa şi dispreţul cu care vechii politicieni tratează această de aproape 30 de ani.

În urmă cu 3 ani eram un simplu anteprenor, priveam politica, ca fiecare dintre noi, seara la televizor şi nu m-am gândit nicio clipă că s-ar putea să ajung să candidez pentru preşedinţia României. În tot acest timp am văzut că trebuie să ne implicăm şi este fundamental necesar să ne implicăm să schimbăm România.

Spun asta pentru că sunt aici în Piaţa Universităţii unde acum 30 de ani părinţii noştri ne-au câştigat liberatea şi astăzi e datoria noastră să mergem mai departe. România are o revoluţie neterminată. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni şi ultimele săptămâni arată că România are o revoluţie neterminată şi este datoria noastră să transformăm libertatea pe care ne-au dat-o părinţii noştri şi în bunăstare", a afirma Dan Barna.

Fără a îl numi, Dan Barna a lansat şi un atac la adresa lui Klaus Iohannis, arătând că România are nevoie de un preşedinte prezent în viaţa comunităţii.

"Preşedintele este exact acela care dă mesajul şi direcţia unei naţiuni. Un preşedinte prezent, un preşedinte full-time care este prezent în toată viaţa comunităţii, nu doar la tragedii, este necesar în acest moment", a afirmat Dan Barna.

