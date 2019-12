Dan Barna, despre prevederile legale care l-ar putea împiedica pe Nicușor Dan să candideze la Primăria Capitalei cu sprijinul USR-PLUS: ”Problema se poate rezolva dacă se înscrie în USR” (VIDEO)

Liderul USR , Dan Barna, susține că problema unei eventuale piedici legislative în fața candidaturii lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, ca independent, dar cu susținerea USR-PLUS, ar putea fi rezolvată dacă Dan s-ar înscrie în USR.

”Există deja o decizie a USR București care a hotărât să nu aibă un candidat propriu și să susțină un candidat independent, pe Nicușor Dan. Lucrurile sunt clare, aceasta este poziția asumată.

Nu e vorba că nu o să poată candida. E o chestiune de legislație electorală. Legislația spune că în cadrul unei alianțe, cum este Alianța USR-PLUS, trebuie să ai candidat din unul dintre cele două partide. Problema tehnică este aceea că Nicușor Dan, nefiind membru USR, nu ar putea fi susținut în mod tehnic de către Alianța USR-PLUS, nu am putea să alocăm resurse financiare pentru susținerea candidatului independent Nicușor Dan.

Una din posibilități, și e posibil să se întâmple asta, ar fi ca Nicușor Dan să se înscrie în USR pentru că atunci lucrurile ar fi foarte clare. PLUS are un candidat, noi susținem un candidat. Va fi un proces prin care definim care ar fi candidatul Alianței, numai că în situația în care prin alegerile acelea primare, dacă opțiunea va fi pentru Nicușor Dan, vom avea problema aceasta juridică sau tehnică care s-ar putea rezolva foarte simplu dacă Nicușor Dan s-ar înscrie în USR”, a declarat Dan Barna, invitat în platoul Știrilor B1 TV.

Precizările lui Dan Barna vin după ce președintele Autorității Electorale Permanente, Florin Mitulețu Buică, a declarat, pentru B1.ro, că legea interzice clar o candidatură independentă sprijinită de un partid sau o alianță. (Detalii AICI)

O reacție a venit și din partea lui Nicușor Dan, care a precizat, pentru B1.ro, că șeful AEP are dreptate doar ”în mod formal”, iar intrarea sa în cursa electorală nu va fi afectată.

De asemenea, Nicușor Dan a declarat că nu vrea să se întoarcă în USR.

”Am luat această decizie (de a părăsi partidul - n.r.) în urmă cu doi ani și jumătate pe niște considerente, nu s-a schimbat nimic de atunci”, a spus Nicușor Dan. (Detalii AICI)

