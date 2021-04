Dan Barna: Coaliția a depășit astăzi o situație delicată. Avem toată încrederea că vom putea duce mai departe România și să-o scoatem din criză (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, copreședintele USR-PLUS, a declarat, după ședința coaliției, că astăzi fost depășită o situație delicată în cadrul coaliției.

"Coaliția a depășit o situație delicată. Ține de încredere, respect și reguli. Am reușit să avem o completare a acordului și avem toată încrederea că vom putea duce mai departe România și să-o scoatem din criză.

Am agreat câteva principii de funcționare, de funcționarea Guvernului, de Parlament și de prioritățile din programul de guvernare.

Mesajul este foarte clar. Vaccinarea rămâne prioritară, e singura cale să ieșim bine din pandemie", a spus Dan Barna.

Dragoş Tudorache a anunţat că miercuri dimineaţă USR-PLUS va face o nouă propunere pentru funcţia de ministru al Sănătăţii.

„Aşa cum am spus, coaliţia merge mai departe. (...) De mâine vom avea un ministru al Sănătăţii care va prelua un portofoliu dificil, va avea susţinerea mea şi a colegilor din cabinetul pe care îl conduc”, a anunţat, la rândul său, premierul Florin Cîţu.

