Dan Barna: Coaliția merge mai departe. Vlad Voiculescu continuă la Ministerul Sănătății (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, lider al USR, a declarat, luni, la finalul ședinței coaliției de guvernare, că nu s-a pus problema ca Vlad Voiculescu să plece de la conducerea Ministerului Sănătății. ”Coaliția merge mai departe”, a dat asigurări Dan Barna.

„Mesajul e foarte simplu: coaliția merge mai departe, coaliția e asumată pe reformele pe care le-am propus în programul de guvernare. Continuăm în această structură pentru că este foarte important ca acest Guvern să își îndeplinească programul de guvernare. (...) Am discutat, evident, și subiectul despre situația de la Sănătate, există o susținere la nivelul actualului ministru, Vlad Voiculescu, care se va reflecta și în perioada următoare. (…) Vlad continuă la Ministerul Sănătății, nu a fost niciun moment în discuție, în coaliție, ideea ca Vlad să fie demis sau să se retragă. Obiectivul general al coaliției și al nostru, al fiecăruia dintre noi, este ca acele obiective din programul de guvernare să devină realitate”, a spus Dan Barna, după discuțiile cu partenerii de la guvernare.

