Liderul USR, Dan Barba, a criticat dur, miercuri, Guvernul Dăncilă. Acesta susține că ordonanţele de urgenţă introduse pe ordinea suplimentară arată că guvernarea de tip șmecherie continuă.

„Atunci când un guvern nu mai reprezintă România şi nu mai guvernează pentru cetăţeni, ci pentru el însuşi, vedem lucrul acesta prin folosirea ordonanţelor de urgenţă. Guvernarea de tip şmecherie continuă, pentru că s-au aprobat zece ordonanţe de urgenţă şi dovada cea mai clară este că ele au fost introduse pe ordinea de zi suplimentară. Atunci când nu mai îndrăzneşti, în calitatea ta de Guvern, să anunţi ceea ce urmează să adopţi şi foloseşti şmecheria aceasta a ordinii de zi suplimentare pentru a introduce zece ordonanţe de urgenţă arată într-adevăr că acest guvern nu mai guvernează pentru cetăţenii României”, a declarat liderul USR.

Totodată, Barna a vorbit și despre Codul administrativ, despre care spune că baronizează România.

„Nu există niciun motiv de urgenţă pentru acest subiect, care a fost de altfel declarat neconstituţional de CCR, subiect care era în procedură parlamentară, s-a luat act de decizia Curţii. (...) Codul administrativ baronizează semnificativ România. Din acest moment, fiecare judeţ, fiecare autoritate locală devine o mică feudă la dispoziţia aproape discreţionară a preşedintelui de CJ sau a primarului şi, în plus, i se pun la dispoziţie şi resursele care să fie prăduite, prin modalitatea de dispunere asupra patrimoniului care era nu întâmplător limitată la două treimi din votul consilierilor”, a subliniat Dan Barna.

