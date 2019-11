Dan Barna a declarat că beneficiază de susținerea colegilor pentru a fi în continuarea președintele USR. Este rezultatul unei consultări interne online, care s-a desfășurat vreme de cinci zile.

Barna și-a întrebat colegii dacă mai vor ca el să conducă Uniunea, după eșecul înregistrat la alegerile prezidențiale.

74,47% dintre USR-iștii care au votat s-au pronunțat în favoarea lui Dan Barna.

„75% au decis că nu e cazul să îmi dau demisia. Practic, 7.189 de membri consideră că trebuie să continuăm. Interpretez această susținere prin faptul că trebuie să strângem rândurile. Este un rezultat pentru care le mulțumesc colegilor, mă obligă și ne obligă să ne întărim”, a declarat el.

Acesta a declarat din nou că el și Uniunea îl susțin pe Iohannis pentru un nou mandat la Cotroceni: „Vom avea duminică alegeri. Îndemn electoratul să meargă la vot. Am spus de fiecare dată: eu, și-i îndemn și pe susținătorii mei și ai alianței să voteze cu actualul președinte, după care vom intra iar în logică parlamentară, vom monitoriza activitatea guvernului”

