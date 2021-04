Dan Barna: Dacă nu ajungem la o pondere mare de populație vaccinată, ideea că ridicăm restricțiile se îndepărtează. Va trebui să sofisticăm campania de informare, trebuie să ajungem în comunități (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, colider USR-PLUS, a declarat joi, pentru B1 TV, că România se află acum într-un vârf al ratei de vaccinare anti-COVID, dar asta nu va mai dura mult. Pentru ca ritmul de imunizare să se mențină, a explicat el, e nevoie de un efort colectiv.

Barna a afirmat că e nevoie de o campanie de informare mai sofisticată, iar Guvernul trebuie să se îngrijească să ajungă cu mesajele sale și în micile comunități. De asemenea, e important ca acolo să contribuie și cei cu autoritate în zonă - medic de familie, preot, primar, învățătoare. Dan Barna a mai spus că rata de vaccinare va continua să fie ridicată deoarece vor ajuta și medicii de familie și vor funcționa și caravanele mobile. Totodată, vicepremierul a insistat că relaxarea restricțiilor depinde de vaccinare.

