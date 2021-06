Dan Barna, despre campania de vaccinare: E foarte clar că e nevoie de sprijinul fiecărei componente a societății – partide politice, sindicate, biserică (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, lider al USR, a declarat luni că va propune în ședința coaliției de guvernare prezentarea unui raport săptămânal cu privire la felul în care se desfășoară campania de vaccinare anti-COVID-19. În acest context, Barna a făcut apel la implicarea cât mai multor segmente ale societății în promovarea vaccinării, și a dat exemplul formațiunilor politice, sindicatelor și bisericii.

„O să propun să avem săptămânal un raport la ședința de coaliție privind evoluția campaniei de vaccinare, pentru că e foarte clar că e nevoie de sprijinul fiecărei componente a societății – partide politice, sindicate, biserică – pentru ca această campanie de vaccinare să meargă mai departe și să-și atingă obiectivele. Voi solicita colegilor din coaliție să avem un raport săptămânal, tocmai pentru a încerca să ne calibrăm eforturile”, a spus Barna.

