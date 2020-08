Dan Barna, despre candidatura lui Traian Băsescu: „Reprezintă istoria. Nu-l încurcă pe Nicușor Dan”

Liderul USR, Dan Barna, consideră că Traian Băsescu reprezintă istoria Bucureștiului și nu-l va încurca pe candidatul independent Nicușor Dan, susținut de PNL și alianța USR-PLUS. Cu toate acestea, fostul candidat la prezidențiale recunoaște că intrarea lui Băsescu în cursă o ajută pe Gabriela Firea, actualul primar al Bucureștiului.

Întrebat dacă fostul președinte ar strica socoteala lui Nicușor Dan, Barna a răspuns: „Nici pe departe! Vreau să fiu foarte clar. Traian Băsescu reprezintă o parte, o bucată din istoria Bucureștiului, cu bune și rele. Reprezintă istoria. Viitorul pentru București, viitorul pentru noul București se numește Nicușor Dan”, a spus liderul USR la Digi 24.

„O ajută pe doamna Firea, fără îndoială. Toți cei care nu îl susțin pe Nicușor Dan o susțin direct sau indirect pe Gabriela Firea”, a mai adăugat Dan Barna.

Gabriela Firea, despre candidatura lui Traian Băsescu: „Este normal în politică”

Și Gabriela Firea a avut o reacție la candidatura lui Traian Băsescu. Primarul General al Capitalei recunoaște că „este ceva normal în politică”.

„Normală pentru că orice persoană are dreptul să candideze. Dacă dumnealui consideră că merită să fie ales şi are ce să spună în această campanie, de ce nu, până la urmă? Am înţeles din declaraţiile domniei sale că are dreptul să candideze pentru că acel verdict de colaborare cu Securitatea nu este definitiv sau a contestat şi aşteaptă un rezultat în instanţă. Prin urmare, este normal în politică, fiecare persoană să îşi cântărească şansele, să vină cu un program în faţa cetăţenilor. Nu mi se pare hilar, aşa cum s-a prezentat în aceste zile, nu mi se pare nici neobişnuit, cum prezintă anumiţi analişti, şi de asemenea nu mi se pare că ar contrabalansa negativ situaţia mea”.

Traian Băsescu candidează împotriva PSD

De cealaltă parte, Traian Băsescu recunoaște că intrarea sa în cursa pentru Primăria Generală a Bucureștiului este de fapt o candidatură împotriva PSD și nu a lui Nicușor Dan. „Nu o să îl ating pe Nicușor Dan. Nu sunt în competiție cu Nicușor Dan. Eu am fost unul dintre cei care au inițiat susținerea lui Nicușor Dan, așa că nu îmi rămâne decât să iau notă de părerile dânsului. Eu, însă, am mai văzut campanii cu vot util. Am văzut prea multe la viața mea și prea multe competiții ca să cred numai în votul util. Cei care se păcălesc cu cu această abordare a votului util, trebuie să știe că la votul uninominal lucrurile stau puțin altfel, iar primăria este despre cineva care poate administra Bucureștiul”, a declarat Traian Băsescu.A adormit pe plaja din Costinești, lângă Obelisc. Când s-a trezit, turistul a avut parte de cea mai neplăcută surpriză