Dan Barna, despre clasarea dosarului 10 August: Ar trebui să ne fie rușine ca stat, pentru că am reușit să spunem că lucrurile au fost în regulă atunci, când o țară întreagă a văzut cum am fost bătuți (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, coliderul USR-PLUS, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că decizia de clasare a dosarului 10 August „e o chestiune de care ar trebui să ne fie rușine ca stat”. A mai spus, de asemenea, că există „pârghii juridice pentru ca acest dosar să nu devină un alt eșec al sistemului nostru de a împărți dreptatea”.

La fel ca Stelian Ion (USR-PLUS), actualul ministru al Justiției, și Barna a fost atunci în Piața Victoriei. De altfel, Ion se numără printre sutele de persoane care au depus plângeri penale.

„E o chestiune de care ar trebui să ne fie rușine ca stat.

La Ministerul Justiției, colegul meu de cabinet, Stelian Ion, a întreprins deja pașii și măsurile care stau în competența și în puterea lui: verificările necesare, cum a fost administrat dosarul, pentru a vedea dacă e și o culpă administrativă, să zicem, în felul în care a fost administrat acest dosar.

Ar trebui să ne fie rușine pentru faptul că am reușit să spunem că în 10 august lucrurile au fost în regulă, nu s-a întâmplat nimic, când o țară întreagă a văzut cum am fost bătuți cei care am fost în Piață. Am avut și o perioadă lungă probleme cu ochii după...

Eu sper, și asta îmi spunea și Stelian Ion, că mai sunt pârghii juridice pentru ca acest dosar să nu devină un alt eșec al sistemului nostru de a împărți dreptatea, ca să fiu elegant. Mă aștept și sper ca lucrurile să nu rămână așa. Folosim toate pârghiile juridice, toată legislația disponibilă pentru a merge mai departe cu acest dosar care e, tot așa, un dosar de minimă reparație morală”, a declarat vicepremierul Dan Barna, pentru B1 TV.

Dosarul 10 August, clasat. Măsurile luate de ministrul Stelian Ion. Reacția CSM

La începutul acestei luni, Tribunalul București a respins definitiv solicitarea DIICOT, formulată de fostul procuror-șef Giorgiana Hosu, de a fi redeschis dosarul 10 August. Foștii șefi ai Jandarmeriei au scăpat astfel de răspunderea penală în vreme ce, de exemplu, agresorii jandarmeriței Ștefania Nistor la același miting au fost condamnați, definitiv, la închisoare cu executare.

Daria Isabela Miheț, judecător de cameră preliminară, a motivat decizia, printre altele, prin faptul că Giorgiana Hosu nu a transmis instanței analiza argumentelor părților vătămate care au cerut redeschiderea dosarului.

Săptămâna trecută, ministrul Justiției, Stelian Ion (USR-PLUS), a sesizat Inspecția Judiciară în cazul fostei șefe a DIICOT pentru verificări privind modul în care aceasta a dat ordonanța de infirmare a deciziei de clasare.

Într-un interviu pe G4Media, Ion a mai anunțat trimiterea unei solicitări către Procurorul General privind realizarea unui control la unitățile de parchet.

„Am observat în timp niște lucruri nu tocmai în regulă, ele sunt legate de eludarea regulilor de competență: declinări la solicitare, preluări de dosare, reuniri din acestea, tot felul de astfel de acte, care de multe ori au condus fie la tergiversarea dosarelor, fie la soluții parcă dinainte dorite. Nu e normal să se ceară cu insistență de o unitate de parchet un anumit dosar. Și atunci, am atribuția asta potrivit legii să declanșez un control pe chestiuni ce țin de respectarea regulilor în ce privește activitatea procurorilor și vreau să am o imagine de ansamblu cu privire la toate unitățile de parchet pentru a veni în final cu niște propuneri concrete, astfel încât genul ăsta de preluare de dosare cu japca să nu se mai poată realiza”, a declarat ministrul Stelian Ion, pentru G4Media.

Declarația nu a fost privită deloc cu ochi buni la Consiliul Superior al Magistraturii. Președintele CSM, Bogdan Mateescu, a anunțat apoi că a sesizat Inspecția Judiciară pentru a face verificări „în vederea apărării independenței procurorilor” față de afirmațiile lui Ion.

Același CSM a respins o solicitare a ministrului Justiției de a discuta în ședința plenului apărarea independenţei sistemului judiciar în legătură cu suspiciunile apărute în percepţia publică conform cărora a lipsit o anchetă efectivă în dosarul 10 August. În schimb, a sesizat Inspecţia Judiciară pentru a verifica dacă e necesară apărarea independenţei autorităţii judecătoreşti în urma declaraţiilor publice privind modul în care a fost instrumentat dosarul 10 August.