Dan Barna, despre criza din coaliție: Noi am fost în situația de a reacționa și am arătat maturitate. Dacă plecam supărați că am fost nedreptățiți, ajuta asta țara? Nu! / România nu are altă opțiune de guvernare (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, colider USR-PLUS, a declarat joi, pentru B1 TV, că „România nu are altă opțiune de guvernare” în afara actualei coaliții. Acesta s-a arătat încrezător că fiecare membru al coaliției și-a învățat lecția, că a fost rezolvată o problemă din mers și că lucrurile vor merge mai bine pe viitor. Totodată, Barna a ținut să precizeze că USR-PLUS a fost mereu „în situația de a reacționa în această criză”, dar partidul a dat dovadă de maturitate. „Alternativa care ar fi fost? Să plecăm acasă supărați că am fost nedreptățiți? Ajuta asta cu ceva România? Nu!”, a declarat vicepremierul Dan Barna, în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Dan Barna, despre criza din coaliție recent depășită

„Nu e (un protocol) simbolic (cel semnat marți seară). E un acord care completează înțelegerea coaliției din decembrie, prin care am stabilit foarte clar regulile de lucru, tocmai pentru a evita și sunt optimist că nu vom mai trece printr-o situație similară precum demiterea lui Vlad Voiculescu. Am stabilit niște principii clare de colaborare. E învățătură de minte pentru noi de la USR-PLUS, poate ar fi trebuit să stabilim lucrurile astea de la început. Nu s-a întâmplat, a venit o criză, am depășit-o, am demonstrat că suntem suficient de înțelepți să depășim această criză.

Nu s-a oprit vaccinarea, a fost o criză politică, a fost depășită, prioritatea a fost și este vaccinarea și lupta cu pandemia. Nu există alternativă la această campanie de vaccinare!

A fost o situație pe care nu ne-am dorit-o, n-am provocat-o și la care a trebuit să ne adaptăm din mers. Asta am făcut, e un episod încheiat, e o etapă, zic eu , de consolidare a coaliției, că atunci când treci printr-un astfel de episod vezi ce nu funcționează și rezolvi. Eu sunt încrezător că în perioada viitoare lucrurile vor merge mai bine.

Noi am fost în situația de a reacționa în această criză. Ea putea la fel de bine să nu se întâmple. Fiecare și-a înțeles lecția, eu sunt convins că am arătat maturitate. Alternativa care ar fi fost? Să plecăm acasă supărați că am fost nedreptățiți? Ajuta asta cu ceva România? Nu! Era opțiunea pe masă, fără îndoială, dar am găsit o variantă prin care să mergem mai departe și să întărim această coaliție, pentru că România nu are altă opțiune de guvernare. Nu e ca și cum plecă unii, vin alții și suntem în regulă. Această coaliție e singura care poate să treacă România prin criză și să reintrăm în acea logică de revigorare economică”, a declarat vicepremierul Dan Barna, în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.