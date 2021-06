Dan Barna, despre decizia CCR în cazul revocării lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului: De respectarea deciziei nu e niciun fel de îndoială

Vicepremierul Dan Barna a vorbit, marți, la B1 TV, despre decizia Curții Constituţionale a României că revocarea lui Renate Weber din funcţia de Avocat al Poporului a fost neconstituțională.

„Am auzit despre decizia CCR, așteptăm să vedem considerentele și motivația Curții care vor veni într-o zi sau două și în funcție de asta vom vedea dacă sunt elemente de procedură sau de fond care țin de actuala structură a legii. În funcție de decizia Curții, vom lua deciziile necesare subsecvente. Nu se pune problema de a nu respecta decizii judecătorești ale Curții Constituționale.

Chiar dacă este o diferență de practică la domnul Iancu, a existat acolo un alt punct de vedere al Curții, dar repet evit să speculez pentru că neavând motivele și argumentele Curții, nu știu dacă se aplică aceleași argumente. Când le vom avea, vom discuta fără îndoială. De respectarea deciziei nu e niciun fel de îndoială”, a spus Dan Barna, în cadrul emisiunii Talk B1 cu Irina Petraru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.