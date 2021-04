Dan Barna, despre demiterea lui Vlad Voiculescu: Este o decizie unilaterală și imatură poltic. Premierul Florin Cîțu nu mai are susținerea USR-PLUS (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna spune că decizia premierului de demitere a lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății a fost una unilaterală, care a fost luată fără o consultare prealabilă cu ceilalți membri ai coaliției. ”Premierul Florin Cîțu nu mai are susținerea USR-PLUS”, a anunțat Dan Barna, în acest context.

”Este o decizie unilaterală și imatură poltic care ridică foarte mari semne de întrebare asupra capacității lui Florin Cîțu de a conduce o coaliție funcțională în această perioadă foarte delicată pentru România.

În momentul în care am constituit acest Guvern de coaliție ne-am asumat să lupm deciziile majore împreună, prin consultare și prin dialog și asta s-a întâmplat până astăzi.

În această dimineață, am fost invitat de premier la o discuție în care mi-a comunicat o decizia deja luată și transmisă președintelui României.

Nu a exista nicio consultare anterioară, nici astăzi, nici ieri, nici în ultimele zile, legată de o asemenea decizie, cu atât mai mult cu cât luni, în ședința coaliției agreaserăm că reîntoarcem la obiectivul de guvernare și ieșim din acest balet politic care încearcă să-și mărească impresia artistică.

Este o decizie care aruncă coaliția de guvernare într-o criză majoră. Este o decizie prin care, din acest moment, premierul Florin Cîțu nu mai are susținerea USR-PLUS”, a spus Dan Barna.

