Dan Barna, despre dosarul de la DNA: În acel dosar sunt argumente undeva între absurd și ridicol, n-am niciun fel de îngrijorare (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, co-lider al USR-PLUS, spune că argumentele din dosarul de la DNA, în care apare și numele său, sunt ”undeva între absurd și ridicol”. Barna a fost reclamat la DNA de către DLAF pentru „posibila săvârșire a unor fapte de natură penală”, cu privire la proiecte finanțate din fonduri europene în care a fost implicat înainte de 2016. Informația a fost publicată de NewsWeek.

Întrebat marți seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, cât de mult îl va încurca povestea cu dosarul de la DNA în cursa pentru șefia USR-PLUS, Dan Barna a răspuns: ”Pe mine, deloc. Este decizia colegilor mei, în cele din urmă. Eu, știind că în acel dosar sunt argumente undeva între absurd și ridicol, n-am niciun fel de îngrijorare, le-am transmis asta și colegilor mei, și sunt foarte liniștit că decizia pe care o vom lua împreună, ca partid, va fi cea mai bună. Lucrurile sunt foarte simple. Faptul că, în sfârșit, acea verificare e trimisă la DNA este un lucru pe care eu l-am cerut din 2019, de când a fost acea autosesizare magică, în urma unui articol de presă. Faptul că a durat doi ani de zile ca să se constate că trei documente nu au fost semnate față în față e o chestiune de dezbătut de către media. E foarte bine că lucrurile se încheie și că există un orizont de finalizare a unui demers al statului, care a consumat enorm de multă energie, au fost sute de oameni chemați la declarații.

Este derizoriu și ridicol. DNA va trebui să dea un răspuns și asta sper să o facă cât mai repede. Eu asta aștept, ca DNA să ia în analiză acea notă de control făcută de consilierii de la DLAF, să-și exprime un punct de vedere și să avem o rezoluție pe acest subiect, asupra căruia eu sunt foarte liniștit. Știind că nu e nimic acolo, în ciuda unor eforturi consistente de a se dovedi ceva”, a declarat Dan Barna.

