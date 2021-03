Dan Barna, despre elaborarea PNRR: Evident că, pe logica negocierii, ministerele au venit și cu propuneri de patru ori mai mari decât suma alocată. Discuția a fost pe domeniile prioritare (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, copreședintele USR-PLUS, a vorbit despre Planul Național de Redresare și Reziliență, miercuri seară, pe B1 TV, și susține că negocierile din coaliția de guvernare s-au concentrat pe „prioritățile acute ale României”. „Discuția a fost pe principiile prioritare și pe domeniile prioritare, n-am simțit-o ca fiind politică”, a declarat demnitarul, la „Actualitatea cu Tudor Mușat.

