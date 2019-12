Dan Barna, despre excluderile din USR: ”Este pur și simplu o decizie disciplinară. Nu are nimeni o listă de excluderi predefinită. Nu e nimic ieșit din comun” (VIDEO)

Președintele USR, Dan Barna, a declarat marți, în platoul Știrilor B1 TV, că decizia ca unii membri să fie excluși din rândul formațiunii este una luată în mod democratic și a dezmințit informația potrivit căreia în partid ar exista o listă de excluderi.

”Legat de subiectul excluderilor, nu e nimic de evitat acolo. Este pur și simplu o decizie disciplinară a organizației, luată într-un cadrul democratic, prin vot. Există o cale de atac pe care colegii mei și fosta colegă pot să o acceseze. Nu e nimic surprinzător.

Nu există o listă de excluderi. Sunt sesizări care vor fi analizate în cadrul Biroului Național și vom decide dacă va fi cazul de aplicare a vreunei sancțiuni și care va fi acea sancțiune. În statut sunt sancțiuni de la avertisment, la suspendare, e o gamă largă de sancțiuni posibile. Nu are nimeni o listă de excluderi predefinită.

Există niște sesizări care sunt pe ordinea de zi a ședinței Biroului Național de miercuri. Vom dezbate, vom lua o decizie, vom merge mai departe. Nu e nimic ieșit din comun. (...)

Sunt și membri care au întrat într-o logică în care orice e permis și indiferent ce vrei să faci se poate pentru că nu pățești nimic. În momentul de față, și decizia de săptămâna trecută și mesajul pe care l-am transmis colegilor mei, este că USR urmează să guverneze și trebuie să devină un partid disciplinat și organizat, cu reguli pe care să le respectăm”, a declarat Dan Barna.

Amintim că săptămâna trecută Olimpia Ardelean a fost exclusă din USR după ce a acuzat că o parte din semnăturile strânse pentru campania „Fără penali în funcții publice” sunt false.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.