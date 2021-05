Dan Barna, despre legile justiției: Sperăm ca într-o săptămână și jumătate, grupul de lucru să identifice acele puncte unde sunt poziții diferite și să agreăm forma cu care vom veni în Parlament (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna spune că în curând coaliția ar trebui să ajungă la un acord cu privire la legile justiției.

Întrebat, luni, la finalul ședinței coaliției de guvernare unde este blocajul în condițiile în care mai sunt câteva săptămâni până la încheierea actualei sesiuni parlamentare, Dan Barna a răspuns: „N-aș spune că e vorba despre un blocaj, sunt câteva aspecte legate de numirile procurorilor, de numirile celor din CSM. Noi sperăm ca într-o săptămână, într-o săptămână și jumătate, grupul de lucru să identifice acele puncte unde sunt poziții diferite și să agreăm în coaliție forma cu care vom veni în Parlament”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.