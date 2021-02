Dan Barna, despre moțiunile simple împotriva miniștrilor: PSD are ”acest instrument al show-ului parlamentar”. Coaliția e stabilă (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna cataloghează drept un ”show parlamentar” faptul că PSD a început să depună moțiuni simple la adresa miniștrilor din Guvernul Cîțu. ” Sper că nu vă așteptați să fie vreodată PSD mulțumit de activitatea actualului Guvern, a declarat liderul USR, marți seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea” de pe B1 TV. În același timp, Barna a susținut că actuala coaliție de guvernare este stabilă, iar miniștri se vor prezenta în Parlament ”fără probleme” de fiecare dată când vor fi chemați.

Întrebat dacă moțiunile de până acum, cea la adresa ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, și cea anunțată împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui, sunt atacuri strict la adresa USR PLUS din parte PSD, Barna a răspuns: ”Când ești în opoziție și, Slavă Domnului, PSD e în opoziție și sper să rămână acolo niște ani buni, ai acest instrument al show-ului parlamentar, al moțiunii simple în care aștepți ca toți miniștrii să fie chemați prin rotație, o dată la o săptămână-două, pentru diverse pseudo-teme. (...) Sper că nu vă așteptați să fie vreodată PSD mulțumit de activitatea actualului Guvern. Eu n-am nicio îndoială că în săptămânile și în lunile următoare, acest instrument al moțiunii simple, al chemării ministrului în Parlament pentru a face un spectacol... – ați văzut ce a fost și ieri la ”Ora prim-ministrului”, nu a fost vorba despre buget, a fost vorba despre un show, cartonașe colorate, hei, hei, zurgălăi”.

