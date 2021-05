Dan Barna, despre numirea Vioricăi Dăncilă la BNR: Acest fel de a face politică la mişto şi la dispreţ, cum este această numire, sper că are zilele numărate în România (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, co-lider al USR-PLUS, spune că atunci când a văzut pentru prima dată informația potrivit căreia Viorica Dăncilă a fost numită în funcția de consilier de strategie a guvernatorului Băncii Naționale a României, a crezut că este vorba despre un text al unei publicații de satiră. ”Numirea doamnei Dăncilă în această poziţie (...) arată ce disperată nevoie are România de reformă şi de schimbarea unui fel de a face politică”, a declarat Dan Barna, marți seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV.

"Cred că declaraţiile de astăzi ale domnului Vasilescu, care este un excelent comunicator, purtătorul de cuvânt al BNR, un om pe care-l apreciez, cred că declaraţiile de astăzi au fost printre cele mai grele din cariera domniei sale. Numirea doamnei Dăncilă în această poziţie, pe de o parte, cred că semnalizează finalul unei epoci, unui fel de a face politică în România şi sper să fie printre ultimele numiri de acest gen şi, pe de altă parte, arată ce disperată nevoie are România de reformă şi de schimbarea unui fel de a face politică. Acest fel de a face politică la mişto şi la dispreţ, cum este această numire, cred că are, şi sper că are zilele numărate în România şi nu e idealist ceea ce vă spun acum. De asta a apărut USR-PLUS, de asta au început să se schimbe lucrurile în această ţară şi de asta noile generaţi de politicieni încep să nu mai accepte genul acesta de numire de tipul doamna Dăncilă - consilier de strategie la BNR”, a spus Dan Barna.

