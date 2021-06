Dan Barna, despre pensiile speciale ale primarilor: Poziția noastră este de a nu permite intrarea în vigoare a acestei inițiative. Solicităm colegilor din coaliție să susțină respingerea acestei legi (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, colider al USR PLUS, le cere colegilor din coaliția de guvernare să susțină la vot abrogarea pensiilor speciale ale primarilor. Într-o declarație de presă susținută luni la Parlament, Barna a vorbit despre ”voturi cel puțin surprinzătoare” care s-au dat în comisiile parlamentare.

”Legea privind abrogarea pensiilor speciale ale primarilor. Este o inițiativă în Parlament, vedem voturi cel puțin surprinzătoare în comisiile parlamentare. USR PLUS rămâne consecvent pe acest mesaj: lupta cu pensiile speciale înseamnă piesă cu piesă destructurarea acestui sistem de beneficii și clientelisme foarte adânc înșurubate și înțepenite în legislația națională. Tocmai de aceea, pentru faptul că aceste pensii speciale nu au intrat încă în vigoare, trebuie să ne asigurăm că nici nu se va întâmpla lucrul acesta. Vedem, și avem experiența amară a legislaturii trecute, cât de greu sunt eliminate diverse categorii de pensii speciale în momentul în care acestea intră în legislația activă. Repet, poziția noastră este de a bloca și de a nu permite intrarea în vigoare a acestei inițiative și solicităm colegilor din coaliție să susțină respingerea acestei legi care ar urma să intre în vigoare la anul”, a spus Dan Barna.

