Dan Barna, despre PNRR: Este cel mai important program de țară, după cel care a avut ca efect aderarea la UE. Pentru a primi aceste 29,2 miliarde de euro trebuie să avem proiectele finalizate până în 2026 (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna a declarat marți seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este cel mai important program de țară al României după aderarea la Uniunea Europeană.

”Acest Plan Național de Redresare și Reziliență este o oportunitate fabuloasă pentru România din două motive. Este, în primul rând, cel mai important program de țară, după cel de mulți ani de zile care a avut ca efect aderarea la Uniunea Europeană. De atunci încoace, din 2007, nu a mai existat nimic similar, nici măcar pe aproape. Acest program, gândit, dezvoltat ca instrument al Uniunii Europene pentru sprijinirea statelor să treacă de criză este oportunitatea reală pentru România să fie un program de țară de recuperat acele decalaje. În dezbaterea publică e mereu acest sentiment că suntem departe de Europa cu 20-30-50 de ani.

Dincolo de resursa financiară, prin care vom face acele autostrăzi pe care le așteptăm de 30 de ani, prin care vom construi spitale noi, prin care vom reabilita școli, este și componenta aceasta de oportunitate și argument puternic pentru reforme. (...)

Faptul că acești bani europeni vin cu o cerință explicită și precizată, cu termene de reforme pe care să le facem în statul român este un lucru foarte bun și este un argument prin care eu sper (...) ca aceste reforme să devină realitate”, spune Dan Barna.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.