Dan Barna, despre privatizarea sistemului sanitar: ''Din păcate, suntem la reformele mici, de cum faci curăţenie în spitale şi cum nu mai legi bolnavii de pat''

Vicepremierul Dan Barna a precizat, la TVR, că ''din păcate, nu suntem la reformele mari, de privatizări.''

"Faptul că discutăm despre opţiuni de a crea alternative pentru pacienţi nu înseamnă în niciun fel că privatizăm, că vindem sănătatea sau alte inepţii pe care le-am citit în diverse... Este o chestiune care ţine cumva de direcţia de alocare a resurselor cu adevărat către pacient”, a spus Dan Barna, luni seară, la TVR.

"Sistemul public va rămâne, pentru că nu poate să funcţioneze România fără sistemul public. Ideea este că facem un - că am mai citit şi inepţia asta, că facem cumva un sistem de sănătate pentru elite şi restul să se descurce, nu e reală şi nu e nimic adevărat aici - şi deocamdată, din păcate, nu suntem la reformele mari, de privatizări, suntem la reformele mici, de cum faci curăţenie în spitale şi cum nu mai legi bolnavii de pat.

Deocamdată suntem în etapa în care ne asigurăm că nu mai legăm bolnavii de pat în sistemul public”, a adăugat Dan Barna, potrivit News.ro.

Pacienți COVID-19 rămași fără aer, sedați și legați de pat. Sunt dezvăluirile halucinante făcute de un medic din Sibiu. Acesta susține că oamenii sunt lăsati pur și simplu să moară asfixiați. Doctorul spune că nu există niciun bolnav care a fost intubat și a plecat în viață de pe secția ATI, informează B1 TV.

„Pe un om cu insuficiență respiratorie dacă îl sedezi, moare. Pentru că în insuficiență respiratorie nu se dă de dormit și seara. Se face terapie. Se face oxigeno-terapie. (…) Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare”, a spus bărbatul.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au deschis o anchetă in rem pentru omor după dezvăluirile făcute de un medic, sub protecția anonimatului, despre modul în care sunt tratați pacienții COVID-19 la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Sibiu. Statisticile arată că, în ultimele șase luni, mortalitatea în această secție depășește 75%. Conducerea spitalului neagă acuzaţiile.

„Acum am ieşit din biroul procurorului, l-am pus în temă cu informaţiile şi va face sesizarea din oficiu. Suntem în faza incipientă, însă este cert că ne vom sesiza din oficiu în acest caz”, a declarat, pentru Turnul Sfatului, Ion Veştemean, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.