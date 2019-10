Liderul USR, Dan Barna, a declarat, joi, după ce Guvernul Dăncilă a picat, că partidul pe care îl conduce susține alegerile anticipate.

"Dizolvăm parlamentul, iar în februarie sau martie puteam organiza alegeri anticipate. Mergem la Cotroceni cu pactul pentru anticipate și vom solicita președintelui Iohannis să susțină această variantă, pentru că asta este varianta corectă pentru România.

Vom vedea care sunt premierii propuși.

România nu își mai permite încă un an, ca alți 250.000 de români să plece din țară.

Organizarea de alegeril anticipate dă încredere românilor", a declarat Dan Barna.

"Un guvern minoritar nu este o soluție, dar susținem un guvern minoritar PNL, dacă asta hotărăsc liberalii", a mai precizat Barna.

