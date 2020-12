Dan Barna, după consultările de la Cotroceni: Dacian Cioloș este propunerea USR PLUS pentru funcția de premier. Suntem gata să continuăm discuțiile

Dan Barna a declarat după ieșirea de la consultările cu președintele Klaus Iohanni că delegația USR-PLUS a susținut propunerea de premier Dacian Cioloș ca soluție pentru formarea unei coaliții de centru-dreapta stabilă:

“I-am transmis președintelui poziția consecventă a USR-PLUS. Ne-am exprimat așteptarea și decizia de a intra într-o coaliție în care să construim nu să facem o improvizație similară cu cele de 30 de ani. A fost un mesaj în care noi am spus că este important ca această coaliție care s eva forma și suntem foarte optimiști că vom ajunge la o soluție. E o șansă reală pentru România să avem o majoritate de centru dreapta stabilă și echilibrată. Este important ca această coaliție să nu fie pentru șase luni, nu una pentru un an, ci să fie o coaliție cu otențial de a guverna România patru ani și de a face acele reforme atâtde importante pentru cetățenii României care așteaptă aceste reforme”, a precizat Dacian Cioloș.

Dacian Cioloș este propunerea USR PLUS pentru funcția de premier dacă PNL va opta pentru șefia Camerei Deputaților, a precizat Barna:

“Am suținut propunerea de premier Dacian Cioloș tocmai pentru că pe parcursul discuțiilor, și în cadrul celor din weekend și cele de astăzi, USR-PLUS a prezentat diverse soluții prin care această coaliție să fie una echilibrată care transmite mesajul credibil că stabilitatea următorului guvern este una asigurată. Dacian Cioloș este propunerea USR PLUS pentru funcția de premier dacă PNL va opta pentru șefia Camerei Deputaților. Miza este una foarte clară. După ce vom găsi o soluție echilibrată șansa României de a avea un guvern stabil este una reală”,a declatat Dan Barna.

Poziția președintelui a fost aceea că își dorește și el ca această majoritate să se realizeze. USR-PLUS este gata să continue discuțiile, a mai declarat Barna.