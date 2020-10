Dan Barna, după „episodul Iordache”: „USR niciodată n-a inventat o minciună de genul celei care ne-a fost nouă servită în acele zile” (VIDEO)

Dan Barna a vorbit, marți seară, în direct pe B1 TV, despre acuzațiile cu care s-a confruntat USR, în condițiile în care mai mulți lideri politici au imputat Uniunii că ar fi facilitat numirea lui Florin Iordache, autorul OUG 13, în funcția de președinte a Consiliului Legislativ. „Domnul Orban știa foarte bine că nu USR votase cu Florin Iordache”, susține fostul candidat la prezidențiale.

