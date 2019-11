Dan Barna, după înfrângerea din alegeri: „Îmi asum responsabilitate pentru rezultat, dar nu sunt un lider care să plece la prima problemă. Am crezut că suntem mai sus decât ne-a dovedit electoratul” (VIDEO)

Liderul USR Dan Barna și-a recunoscut înfrângerea la alegerile prezidențiale. Într-o conferință de presă susținută luni, Barna a susținut că s-a bazat pe o un electorat care s-a dovedit a nu fi chiar atât de numeros pe cât a crezut.

”Îmi asum că nu am reușit să ajung cu mesajul la mai mulți cetățeni și să convingem mai mulți cetățeni. Este un proces din care învățăm.

Vom avea o analiză foarte elaborată în interiorul partidului. Am convocat, în această seară, liderii din filialele judetene, la o discuție.

A fost cea mai grea campanie electorală pentru noi.

Am ajuns în toată România, la propriu, am înțeles foarte multe dintre mesajele oamenilor.

Obiectivul nostru este să pregătim cât mai bine alegerile locale care sunt o provocare foarte mare pentru viitorul României.

Din păcate, bucata aceasta de Românie pe care m-am bazat este se pare mai mică decât am anticipat. E, fără îndoială, vina noastră.

Mai este foarte mult de muncă în această țară pentru a o transforma în acel loc în care oamenii să trăiască fericiți.

Am crezut că suntem mai sus decât ne-a dovedit electoratul. Sunt optimist în continuare. Vom continua să fim acea alternativă care aduce un suflu proaspăt în politica din România”, a declarat Dan Barna, luni, în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat dacă va demisiona de la conducerea PLUS în condițiile în care nu a reușit să se califice în turul al doilea al prezidențialelor, Dan Barna a răspuns: „Categoric nu. Îmi asum responsabilitate pentru rezultat, dar nu sunt un lider care să plece la prima problemă”.

La rândul său, liderul PLUS, Dancian Cioloș, a dat asigurări că Alianța a înțeles mesajul dat de electorat și că iese întărită din această campanie electorală.

”Alianța PLUS-USR e în continuare validată ca una din primele trei forțe ale țării. Pe acest proiect vrem să continuăm să construim. Vom trage învățămintele din această campanie ca să întărim acest proiect ca să-i dăm credibilitate. (...) Tragem aceste învățăminte și vedem cum putem întări alianța. (...) Mergem înainte. Am recepționat mesajul susținătorilor noștri, ieșim întăriți din această campanie”, a spus Dacian Cioloș.

Klaus Iohannis a obținut 38% din voturi la primul tur al alegerilor prezidențiale, fiind urmat de Viorica Dăncilă, cu 22,33%, și Dan Barna, are aproape 15%, după centralizarea voturilor din toate secțiile din țară și diaspora, conform datelor Autorității Electorale Permanente (AEP).

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.