Dan Barna, după discuțiile din coaliție: Vom continua mâine la ora 16. Am analizat scenariile pe baza cărora vom putea, sper eu, să ajungem într-un termen cât mai scurt la o decizie (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, copreședintele USR-PLUS, a declarat că discuțiile din interiorul coaliției vor continua și marți, de la ora 16, și susține că luni au fost analizate „ipotezele și scenariile de lucru” pe baza cărora se va ajunge la o decizie pentru depășirea impasului. „Au fost câteva ore de discuții în care fiecare dintre parteneri și-a prezentat pozițiile și punctele de vedere, argumentele pentru care cei de la Partidul Național Liberal îl susțin pe Florin Cîțu, argumentele pentru care noi nu îi mai acordăm încredere premierului”, a adăugat viceprim-ministrul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.