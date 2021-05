Dan Barna: Funcționarea în coaliție nu e ușoară. Nu o să spun acum că e lapte și miere (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, co-lider al USR-PLUS, a declarat marți seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, că în coaliția de guvernare nu e totul ”lapte și miere”, însă a dat asigurări că problemele care apar sunt rezolvate în ședința săptămânală a liderilor partidelor din coaliție.

„O coaliție nu e ușoară, nu o să spun acum că e lapte și miere și că servim ambră solară la ședința de coaliție. Funcționarea în coaliție nu e ușoară pentru că fiecare partid e teritorial, încearcă să-și apere argumentele, poate unii colegi sunt mai entuziaști decât alții în a nu înțelege funcționarea unei coaliții. Tocmai de aceea avem acea întâlnire a liderilor în fiecare luni, în care genul acesta de asperități mărunte sunt reglate”, susține Dan Barna.

Întrebat dacă aceste tensiuni au legătură și cu dorința de a marca puncte în competițiile interne din partide, în condițiile în care și PNL, și USR-PLUS urmează să-și aleagă conducerile până la finalul acestui an, Dan Barna a răspuns: ”Fără îndoială, faptul că e an electoral intern și pentru PNL, și pentru USR-PLUS, are un efect în unele poziționări ale diverșilor colegi”.

