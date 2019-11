Dan Barna, după întâlnirea cu Ludovic Orban: ”I-am spus că Gabriela Firea poate fi înfrântă doar cu candidat unic al opoziției”

Președintele USR, Dan Barna, a declarat că i-a transmis liderului PNL, Ludovic Orban, în cadrul întâlnirii pe care au avut-o marți că, din punctul său de vedere, Gabriela Firea poate fi înfrântă la alegerile locale de anul viitor doar de un candidat comun al opoziției, informează G4 Media.

„În privința candidaturilor, am discutat niște chestiuni generale de principiu. Vom avea și vineri o întâlnire la nivelul alianței USR PLUS cu premierul. (...) Am spus și în discuția de astăzi că Gabriela Firea poate fi înfrântă, însă e nevoie de candidat unic și în perioada următoare vom purta negocieri în acest sens”, a declarat Dan Barna, subliniind că este important ca și în marile orașe, în fruntea cărora se află acum primari PSD , opoziția să aibă candidați comuni.

Conducerea USR se va reuni pe 30 noiembrie în ședința Comitetului Politic pentru a lua o decizie în privința stabilirii candidaților la alegerile locale de anul viitor. Liderii USR vor stabili astfel dacă îl vor susține pe Nicușor Dan din postura de candidat independent la Primăria Capitalei.

La rândul său, premierul Ludovic Orban a declarat că o discuție despre candidatul la Primăria Capitalei este prematură, dar a afirmat că a purtat discuții cu Nicușor Dan. (Detalii AICI)