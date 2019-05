Preşedintele USR, Dan Barna, vine cu o ironie după toată controversa creată prin prezenţa în studioul Antenei 3 în emisiunea moderată de Mihai Gâdea. Acesta arată că a vrut să vorbească şi altui tip de public care să nu mai trăiască în dezinformare sau informaţie puţină şi chiar a primit mesaje de mulţumire că a fost în "biserica părinţilor lor", adică Antena3, şi au vorbit cu "patriarhul" Mihai Gâdea.

"Răspunsul e foarte simplu. Eu consider, dincolo de ce s-a întâmplat în România în aceşti ani, că mijloacele media, televiziunile, presa site-urile, sunt instrumente de vorbit cu oamenii, instrumente de comunicare, şi nu scopuri în sine. Din această perspectivă, Alianţa USR-PLUS a luat îndr-adevăr 22.4%, dar şi PSD-ul a luat 22.5%. Cam la fel. Ceea ce înseamnă că fiecare membru al nostru, care înţelege valorile europene, există tot în România şi un alt cetăţean care are o altă viziune. Din dezinformare, din informaţii puţine. Oamenii aceia merită să aibă ocazia să audă şi mesajul nostru. Şi lucrul acesta s-a întâmplat mergând la Antena 3 şi discutând cu ei la mijlocul de comunicare la care ei se uită. Am primit foarte multe mesaje în care oamenii îmi spuneam „vă mulţumesc că aţi făcut asta pentru că a trebuit să mergeţi în «biserica» părinţilor mei, la Antena 3, să vorbiţi cu «patriarhul» părinţilor mei care este Mihai Gâdea pentru a vă asculta. Şi tatăl meu a fost impresionat de discursul dumneavosatră, deşi el se uită doar la Antena 3”. E foarte bine că dăm mesaje de unitate şi de o Românie europeană şi că vrem să-i reprezentăm pe toţi cetăţenii, care au drepturi egale în România. Dar aceste declaraţii trebuie dublate de gesturi care trebuie să confirme că într-adevăr Alianţa USR-PLUS îi reprezintă pe toţi românii şi îşi propune să-i reprezinte pe toţi, nu doar pe cei care ne-au votat. Din această perspectivă am fost foarte asumat şi perfect conştient când am mers la Antena 3 şi o să merg şi la alte televiziuni. Şi colegii mei din USR şi din PLUS vor face şi fac deja lucrul acesta, pentru că dacă vorbim cu toată România şi oamenii văd că în USR şi în PLUS există oameni coerenţi, logici, competenţi, cinstiţi, care le propun o viziune de viitor, Dacian a pomenit despre ce o să facem la Bruxelles, despre cum Alianţa va face o schimbare importantă şi va contribui la felul în care ne spălăm faţa în Europa, la fel trebuie să facem şi în România şi să vorbim cu oamenii prin canalele pe care şi le doresc. Că vorbim de trei ani noi între noi şi avem o Românie fracturată şi supărată. Ca să rezolvăm lucrul acesta trebuie să vorbim cu oamenii pe canalele şi mijloacele la care ei se uită. De aceea sunt perfect împăcat cu decizia de a participa la acea emisiune şi eu consider că este logică şi normală", a explicat Dan Barna, la Adevărul.

Reamintim că numeroși votanți USR-PLUS i-au reproșat în mediul online lui Barna că a participat la emisiunea lui Gâdea, declarându-se trădați de această decizie. Votanții celor două partide i-au reproșat lui Barna atitudinea prietenoasă față de Gâdea și faptul că a acceptat invitația unui post de televiziune care a criticat dur și constant alianța. Mai mult, și Mihai Gâdea a manifestat o atitudine prietenoasă față de liderul Uniunii.

De asemenea, unii votanți USR-PLUS au remarcat cu amărăciune faptul că, deși USR a lansat și promovat campania ”Fără penali în funcții publice”, Dan Barna nu a reproșat postului Antena 3 că a fost, de-a lungul timpului, chiar o portavoce a politicienilor cu probleme penale. Doi dintre ei sunt Adrian Năstase și Liviu Dragnea, ambii având condamnări definitive la activ.

Internauții și-au arătat nemulțumirea nu doar prin vorbe, ci și prin imagini: