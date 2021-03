Dan Barna: România are un buget. Din acest moment intră pe o execuție bugetară pentru cel mai ambițios proiect pe care l-a avut vreodată (VIDEO)

Viceprim-ministrul Dan Barna, copreședinte USR PLUS, a declarat, marți seară, după aprobarea bugetului de stat pentru anul 2021 de către Parlament, că România se îndreaptă către cel mai ambițios proiect pe care l-a avut vreodată.

"Cele două zile în care am ajuns sa votăm bugetul au dovedit un lucru foarte clar: exista majoritate parlamentara stabilă, există o coaliție de guvernare care și-a propus sa facă aceste reforme. În momentul de față, România are un buget. Din acest moment începe activitatea de execuție, marea provocare că acele proiecte de care România are nevoie de 30 de ani să înceapă să devină realitate în fiecare bucată de Românie, în fiecare municipiu, oraș, județ sau comună. Acestea zile ne-a arătat ca acesta coaliție de centru dreapta își onorează angajamentele pe care le-a făcut românilor în campania electorală și în ciuda unei opoziției, votul de astăzi al colegilor în Parlament confirma ca din acest moment România intră pe o execuție bugetară pentru cel mai ambițios proiect pe care l-a avut România vreodată. Acesta este rezultatul acestor două zile și acesta este provocarea și angajamentul pe care acest Guvern îl face pentru România", a declarat Dan Barna.