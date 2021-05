Dan Barna: În următorii 7-8  ani vom intra într-un colaps al sistemului de pensii (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna spune că în câțiva ani, sistemul de pensii din România va intra în colaps. Prezent marți seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, Barna a vorbit despre reforma sistemului de pensii, susținând că acest sistem „nu o să mai reziste”.

”Știm foarte bine că sistemul de pensii nu o să mai reziste. În următorii 7-8 ani vom intra într-un colaps al sistemului de pensii, dacă nu vom avea o reformă semnificativă pe acest sistem, reformă care, pe de o parte, să adapteze acest sistem la actuala demografie a României și, totodată, să rezolve acea problemă, devenită o stigmă socială, problema pensiilor speciale.

Asta este o altă zonă de reformă semnalată și cerută și de la nivel european. În momentul de față, la nivelul Ministerului Muncii, împreună cu colegii din Parlament, colegii din coaliție, este un grup de lucru care vine și propune.... a fost o decizie chiar din această săptămână, în care am agreat că vor fi abordate toate categoriile de pensii de serviciu și de pensii speciale, astfel încât să avem un sistem în care să nu mai ajungi la situații absurde în care oameni din aceste sisteme să câștige mult mai mult decât câștigat ca salariu.

Toate aceste reglări, corectări, ajustări, normalizări ale sistemului sunt o altă componentă de reformă pe legislația muncii”, a declarat Dan Barna.

