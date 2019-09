Dan Barna, întâlnire în SUA cu responsabilul american pentru afaceri europene: „Am trecut în revistă relația bilaterală și temele de interes pentru ambele țări”

Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, s-a întâlnit, în SUA, cu Matthew Boyse, asistent adjunct al șefului diplomației americane pentru afaceri europene, alături de care a discutat despre importanța statului de drept, dezvoltarea infrastructurii energetice și securitatea la Marea Neagră.



„M-am reîntâlnit cu plăcere la Departamentul de Stat al SUA cu domnul Matthew G. Boyse, Deputy Assistant Secretary for Central European Affairs, cu care am avut ocazia să discut și anul trecut în Washington DC.

Am trecut în revistă relația bilaterală și temele de interes pentru ambele țări cum ar fi importanța statului de drept, dezvoltarea infrastructurii energetice sau securitatea la Marea Neagră.



Concluzia după o oră de discuții nu poate fi decât următoarea: Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite este fundamental pentru stabilitatea întregii regiuni. De aceea consolidarea și dezvoltarea lui sunt absolut necesare”, a scris, miercuri, Dan Barna, pe pagina sa de Facebook.



Întrevederea vine în contextul în care Dan Barna este plecat în SUA, între 21 și 29 septembrie, unde efectuează o vizită anuală, cu ocazia forumului organizat de Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA) din Washington D.C. (Detalii AICI)