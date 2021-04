Întrebat dacă mai putem vorbi despre existența guvernului Cîțu, Dan Barna a precizat miercuri că guvernul există și că are încredere în înțelepciunea coaliției pentru a găsi o soluție pentru ieșirea din impas. Pe de altă parte, Dan Barna a făcut aceste declarații, în contextul în care a anunțat că premierul Cîțu nu mi are încrederea USR PLUS.

“Acest guvern funcționează, acest guvern există. Vom avea o discuție în coaliție astăzi pentru a vedea cum mergem mai departe.

Am toată încrederea în înțelepciunea coaliției USR PLUS- PNL-UDMR de a găsi soluții pentru ca România să meargă mai departe. Am avut o discuție cu președintele acum câteva ore. Vom vedea dacă este necesară și medierea președintelui.

Am toată încrederea în înțelepciunea și maturitatea membrilor coaliției în ședința pe care o vom avea astăzi, astfel încât să găsim modalitatea de a funcționa mai departe. Miza este să guvernăm pentru România care ne privește. Sunt de acord total cu premierul în această dimineață, România nu stă într-o singură persoană”, a precizat Dan Barna.

Acesta a sugerat astfel că actuala coaliție ar putea merge mai departe fără ca Florin Cîțu să mai fie premier.