Liderul USR, Dan Barna, a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, unde s-a semnat Pactul Național pentru o Românie Europeană, că “Uniunea Salvați România a semnat acest acord național pentru că el conține ceea ce de trei ani membrii acesteia susțin”.

“Acest acord este prima piesă dintr-o construcție care trebuie să conțină și "fără penali" în funcții publice. Acest pact e un prim pas dintr-o construcție în care trebuie să transformăm CCR într-un arbitru.

Cred că România poate să se repare”, a spus Barna.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.