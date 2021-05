Dan Barna, la verificarea lucrărilor pentru noua centură a Capitalei: În 2021, la final de aprilie, avem aproape 1,4 miliarde de lei cheltuiți pe infrastructură. Le cer autorităților publice să respecte termenele (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna și ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, au verificat miercuri stadiul lucrărilor la Autostrada A0, noua centură a Capitalei, iar copreședintele USR-PLUS susține că prezența lor acolo a fost menită să transmită un mesaj de susținere pentru constructori și pentru ceilalți actori implicați în derularea proiectului, dar și „un mesaj de seriozitate autorităților publice care trebuie să elibereze autorizații și avize pentru ca aceste lucrări să continue”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.