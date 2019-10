Barna: Dăncilă nu e doamna naivă din Videle, pe care a folosit-o odiosul Dragnea, e însuși sistemul profund corupt, care a condamnat milioane de români la o viață departe de copiii lor

Dan Barna a susținut că Viorica Dăncilă nu e o simplă doamnă naivă din Videle, pe care a folosit-o Liviu Dragnea, ci este însuși sistemul profund corupt. Reacția vine după apariția în spațiul public a unor înregistrări audio, în care Dăncilă poate fi auzită cum îi șantajează voalat pe parlamentarii social-democrați, astfel încât aceștia să nu voteze moțiunea de cenzură. (Detalii AICI) În opinia liderului USR, după publicarea acestor înregistrări, social-democrata chiar nu mai poate fi premier al României.

Barna s-a referit și la intenția Vioricăi Dăncilă de a da edililor 7,3 miliarde de lei pentru 469 de proiecte de mică infrastructură, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții - o creație a lui Darius Vâlcov și Liviu Dragnea. (Detalii AICI)

„Un premier în funcție amenință cu dosare penale și explică cum va folosi Justiția împotriva colegilor care votează moțiunea opoziției. Un premier în funcție cumpără cu 7 miliarde de lei, banii noștri, parlamentari la bucată ca să rămână la putere. Acest premier este Viorica Dăncilă și nu poate să rămână prim-ministru al României. În orice țară din lume, după apariția publică a unor asemenea discuții secrete din ședința de partid, prim-ministrul ar fi obligat să-și dea demisia. Dăncilă nu e doamna naivă, din Videle, pe care a folosit-o odiosul Liviu Dragnea, este însuși sistemul profund corupt care, de 30 de ani, condamnă milioane de români la o viață departe de copiii lor”, a scris Dan Barna, pe Facebook.

Liderul USR a mai susținut că social-democrații nu-și doresc decât să fure și să scape nepedepsiți.

„Împreună cu colegii din USR, am amânat, cât și cum am putut, legile care subordonau justiția PSD. Am reușit să blocăm legile penale care favorizează infractorii. Am strâns peste un milion de semnături ca să introducem în Constituția României interdicția ca hoții, corupții, violatorii și criminalii să ajungă primari, parlamentari sau chiar președinți ai țării. Acum le e frică de noi. Știu că nu mai suntem doar o mână de oameni cărora, în urmă cu trei ani, nu le dădeau nicio șansă. Am luptat pentru dreptate și milioane de români ni s-au alăturat, cu votul lor, pentru că s-au săturat să se mulțumească cu ce pică de la masa hoților. Vor respect și nu mai vor să facă sacrificii pentru o mică bucurie. Și înțeleg azi, mai mult ca oricând, că doar o generație nouă de politicieni, fără datorii față de vechea clasă politică, va avea curajul să stârpească răul de la rădăcină și să reformeze statul”, a mai scris candidatul USR-PLUS la prezidențiale.