Dan Barna: Nu vom depune nici noi amendamente la proiectul legii bugetului. Tot ceea ce face astăzi PSD în Parlament sunt lucrurile pe care le-a prezentat USR în ultimii patru ani, sunt niște epigoni (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna a declarat marți seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că nici reprezentanții USR nu vor depune amendamente la proiectul legii bugetului de stat pe 2021, fiind o decizie luată la nivelul tututor formațiunilor politice din cadrul coaliției de guvernare.

Ce spune vicepremierul Dan Barna despre amendamentele la proiectul legii bugetului de stat

”Este o decizie agreată în cadrul coaliției și la nivelul liderilor celor trei formațiuni, și la nivelul Guvernului. Propunerea de buget este una închegată, una care respectă obiectivele pe care România și le-a propus, un deficit de 7,16%. Nu vorm depune, evident, nici noi amendamente, tocmai pentru că acest buget este necesar pentru ca România să poată să intre într-o logică de stabilizare și apoi de creștere economică începând cu a doua parte a anului, în momentul în care și campania de vaccinare va progresa semnificativ și vom putea vorbi de o revenire, ușor-ușor, la Roomânia de dinainte de pandemie”, a declarat Dan Barna.

La modul concret și foarte specific, abordarea pe care o avem este aceea de a trece bugetul prin Parlament în aceste cadre financiare pe care le-am construit nu ușor, pentru că a durat ceva. Lucrul acesta s-a întâmplat tocmai pentru că am încercat să avem alocate sume pentru investiții (...), în egală măsură, rămânând și într-o zonă de cheltuieli pe care ni le permitem. Miza și problema principală a acestui buget a venit tocmai din necesitatea de a păstra cheltuielile într-o zonă în care bugetul să le poată suporta din cauza contextului de criză în care ne aflăm”, a mai spus liderul USR.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Dan Barna: Cei de la PSD sunt niște epigoni, fac și ei ce se pricep

Cum arată astăzi singura fată născută şi crescută în zona contaminată de la Cernobîl. Fata a ajuns la 21 de ani

La remarca potrivit căreia cei de la PSD nu vor putea fi împiedicați să facă ”jocul șicanei” cu miile de amendamente pe care au anunțat că vor să le depună la lefea bugetului, Dan Barna a precizat: ”Tot ceea ce face astăzi PSD în Parlament sunt lucrurile pe care le-a prezentat USR în ultimii patru ani, când am fost în opoziție. (...) Cei de la PSD sunt niște epigoni, fac și ei ce se pricep. La fel, mă aștept ca și la buget, după ce în lupta pe bugetele fanteziste aduse de PSD în Parlament și noi am venit cu multe amendamente și am avut această abordare și nu am avea nicio surpriză ca exact aceleași instrumente să le prezinte și cei de la PSD. Legitim să prezinți amendamente fanteziste este, că e un drept pe care ți l-au dat cetățenii când te-au trimis în Parlament. (...) Dacă ele au sau nu legătură cu realitatea, aici e o altă discuție. (...) Amendamentele de care au vorbit în spațiul public nu au niciun suport în bugetul pe care îl are România în momentul acesta”.