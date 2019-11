Dan Barna a declarat că nu demisionează de la conducerea USR deoarece asta ar fi o dovadă de lașitate. A admis, totuși, că știa că o treime din susținătorii USR vor să voteze Klaus Iohannis și pe aceștia nu a reușit să-i convingă.

Barna a mai precizat că a existat „un interes să nu produc deranj în turul doi”.

„E clar că n-a fost de ajuns, a fost un elan și un entuziasm pe care le-am supraapreciat. Poate e și o lecție mai dură, că în România un candidat cu profilul doamnei Dăncilă poate ajunge în turul doi. Din momentul în care am intrat în Parlament ne-am confirmat toate obiectivele, așa că am apreciat că și acum o să avem o dezbatere reală despre România. Am anticipat că bucata de Românie care vrea schimbarea asta e mai mare. Paradoxul este că peste tot am convins oamenii care ne spuneau că o să ne susțină. Dar e clar că am ajuns la prea puțini”, a declarat Dan Barna, pentru Digi24.

El a mai susținut că nu are prea multe lucruri să-și reproșeze lui sau colegilor săi: „În momentul în care am decis și mi-am asumat candidatura, n-au fost foarte multe opțiuni pe masă. Era clar că alianța trebuia să aibă un candidat. Contextul european, cu Renew Europe, a făcut așa încât colegii să decidă să candidez eu, aveam șansa acum să discutăm despre modernizarea României, dar e clar că mai avem foarte multă treabă. Nu am foarte multe lucruri să le reproșez nici colegilor mei, nici mie, chiar am făcut o campanie bună”.

„Nu sunt fericit pentru că nu am ajuns în turul doi. În această campanie am pornit de la 3% notorietate, rezultatul e de 15%, ceea ce arată că alianța s-a stabilizat ca a treia forță politică. Încă de la început, undeva la o treime din susținătorii USR-PLUS declarau că votează Klaus Iohannis pentru că votau pentru o continuitate a unei stări de confort. Este o suprapunere foarte mare între cele două electorate, PNL și USR. Știam că există o treime din susținătorii USR care vor să voteze Klaus Iohannis și pe care n-am reușit să-i conving, exact asta s-a întâmplat”, a mai explicat Barna, citat de G4Media.

El a mai spus că nu demisionează de la conducerea USR, pentru că asta ar fi o dovadă de lașitate: „Nu îmi dau demisia, aș fi un politician laș, la prima dificultate să spun ”Mulțumesc, am încercat, am plecat acasă”. Ar însemna să îmi bat joc de cele 1,4 milioane de oameni care ne-au acordat încrederea. Dacă colegii mei vor considera că trebuie să mă retrag, nu văd nicio problemă în asta”

„Eu consider că această campanie și-a atins limitele, mai ales în contextul în care am fost atacat în campanie. Nu numai PSD nu a vrut să nu intru în turul doi. A fost un interes să nu produc deranj în turul doi. Românii au optat pentru stabilitate, tur doi Iohannis-Dăncilă, respect decizia lor”, a mai declarat Dan Barna, citat de G4Media.