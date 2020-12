Dan Barna: Propunerea de premier pe care USR-PLUS o are este Dacian Cioloș

Dan Barna a anunțat, luni seară, într-o intervenție telefonică în platoul B1 TV, că propunerea partidului USR-PLUS pentru funcția de premier este Dacian Cioloș.

"Vom participa la consultările din acestă seară: propunerea de premier pe care USR-PLUS o are este Dacian Cioloș. O să vedem care va fi decizia. Noi am comunicat din această dimineață că e nevoie de o guvernare și un program și cu o componență care să redea credibilitate ca se poate face reformă în România. Documentul pe care l-am lansat, acel cadru de negociere cu angajamentele exact asta face, stabilește un calendar de primele trei luni, primele șase, primul an de măsuri foarte specifice, pensii speciale, desființarea secției speciale, impozit zero pe salariul minim ", a declarat Barna.

Politicianul a mai declarat că este dispus să negocieze viitorul program de guvernare, astfel încât să recâștige încrederea românilor.

"Poziția USR-Plus este una consecventă, pe care am comunicat-o din nou in acesta dimineață și eu și Dacian Cioloș când am prezentat un document cadru cu acele angajamente care trebuie să se regăsească în programul următorului guvern. Decizia lui Orban este personală, nu sunt foarte multe lucruri de comentat. Opțiune președintelui de a continua cu domnul Ciucă este cumva în zona de siguranță pe perioada asta a interimatului.

În acest context nou apărut devine și mai importă necesitatea ca negocierile pentru constituirea unei coaliții de guvernare și investire a unui guvern să se producă cât mai degrabă posibil. Suntem dispuși ca din următoarele zile să ne așezăm la masă să stabilim acel program de guvernare pentru că rezultatul electoral de duminică, participarea foarte redusă arată că electoratul din România are nevoie să i se reconstruiască încrederea că o guvernare poate să devină credibilă", a declarat Barna.

