Barna declanșează un referendum intern pentru poziționarea USR ca partid de centru-dreapta / Cum explică liderul Uniunii excluderea Olimpiei Ardelean

Președintele USR, Dan Barna, și-a anunțat colegii de partid că, începând din 1 februarie, vor avea posibilitatea să decidă în cadrul unui referendum privind poziționarea doctrinară a partidului, informează G4Media.

Consultarea internă va răspunde la întrebarea:

”Sunteți de acord ca USR să asume o poziție doctrinară de centru – dreapta modern?”

Răspuns: Da / Nu

Votul se va desfășura online.

Într-un lung mesaj postat pe grupul de discuții Poiana lui Iocan, Dan Barna a explicat decizia de a o exclude pe Olimpia Ardelean și a anunțat că vor continua excluderile membrilor care jignesc sau produc scandal, reproșându-și că ”a tolerat prea mult” aceste comportamente: ”Spun aici răspicat: vom continua pentru că sistemul de reacție al partidului la agresiuni împotriva obiectivelor politice asumate trebuie să funcționeze. Am spus de mai multe ori că asemenea comportamente trebuie să înceteze. Am tot amânat momentul și am greșit. Îmi asum greșeala, buna credință implicită a eșuat. Sunt câțiva membri care hărțuiesc și denigrează pe cei care nu sunt de acord cu ei. S-a ajuns la un nivel al limbajului pentru care unele galerii de fotbal ar fi gata să plătească licență de utilizare. Pentru ei protejarea imaginii organizației nu mai există ca principiu. Nu mai putem continua așa. Scandalul, batjocura, jignirea sau amenințarea nu pot să devină repere ale USR”.

Barna a criticat-o și pe Cosette Chichirău, scriind că ”am fost reales în niște alegeri pe care unul din contracandidați le-a contestat public, cu fake news nedovedite până azi. Pare că de câte ori pierd alegerile, unii colegi trebuie să arunce partidul în aer. Asta nu e democrație, e egoism”.

Președintele USR a explicat pe larg contextul excluderii Olimpiei Ardelean, acuzând-o că și-a calomniat public contracandidatul la alegerile pentru șefia organizației județene și că a mințit în legătură cu gestionarea semnăturilor presupus falsificate și îndepărtate ulterior din dosarul campaniei ”Fără penali”.

