Dan Barna refuză să comenteze probușirea URS PLUS față de europarlamentare, dar recunoaște că scandalurile interne au afectat rezultatul electoral: “Este o temă importantă de reglat în partid în perioada următoare”

Întrebat despre prăbușirea electorală a USR la alegerile parlamentare de duminică în comparație cu alegerile europarlamentare, Dan Barna, președintele formațiunii a refuzat să comenteze această evoluție. În viziunea sa USR PLUS a crescut în opțiunile electoratului și a invocat rezultatele de la locale, deși a fost întrebat despre europarlamentare

“Comparativ cu alegerile locale, partidul a crescut cu 6%. Dumneavoastră comparați cu o cifră, eu compar rezultatul cu ultimele alegeri. Într-o lună partidul a reușit să crească cu 6% față de rezultatul alegerilor locale, ceea ce arată că electoratul înțelege foarte mult importanța acestor reforme”, a declarat Dan Barna.

În ceea ce privește conflictele interne din interiorul USR PLUS, Dan Barna a precizat că atacurile lansate de unii membrii ai alianței au afectat scorul electoral și sugerează că vor urma reglări de conturi în partid:

“Modalitatea în care o parte din membrii USR PLUS au înțeles să facă campanie atacând partidul în spațiul public nu a fost benefică pentru noi. Este o temă importantă de reglat în partid în perioada următoare. Dincolo de asta nu trebuie să uităm acest rezultat foarte pragmatic, USR în 2016 a avut 40 de parlamentari, acum are 80 de parlamentari”.

Pe de altă parte, Dan Barna a precizat că nu are nimic ce să își reproșeze și nu consideră rezultatul USR PLUS un eșec:

“Este un rezultat care arată că direcția și mesajul USR PLUS este acela care aduce din ce înc e mai mulți oameni alături de noi. Mesajul dat de electorat a fost unul foarte clar: nu se poate face reformă în România fără USR PLUS. În 2017 când mi-am asumat conducerea acestui partid am stablit un obiectiv ca USR PLUS să ajungă la guvernare. Astăzi, la finalul acestui drum, USR PLUS ajunge la guvernare confirmând așteptările și mesajul din ultimii patru ani, crescând și aducând tot mai mulți oameni alături de noi”, a precizat Dan Barna.

