Dan Barna: Rezultatul acestor alegeri spune un lucru foarte clar, nu se va putea face reformă în România fără USR-PLUS

Dan Barna, președintele USR-PLUS, a declarat duminică seara, după publicarea primelor exit-polluri că formațiunea politică pe care o conduce a reușit să dubleze scorul electoral, fapt ce demonstrează că fără ea nu se poate face reformă în România:

“Este un rezultat istoric pentru care îî felicit pe colegii mei. Am reușit în patru ani să arătăm că drumul început în 2016 este un drum corect. Am reușit să dublăm acel rezultat și dacă timp de 4 ani cu aproape 9% am reușit să facem agenda în Parlament, sunt sigur că acest rezultat dublu ne va face să realizăm și agenda Guvernului.

Rezultatul acestor alegeri spune un lucru foarte clar: nu se va putea face reformă în România fără USR-PLUS. În momentul de față acest rezultat așază USR-PLUS ca forța reformatoare pentru următorii ani în România. Pentru asta le mulțumec electoratului și oamenilor care au înțeles că e nevoie să facem această schimbare”.

Dan Barna s-a referit și la prezența redusă la urne:

“Participarea redusă pe de altă parte și rezultatele complicate arată cât de greu este pentru România să iasă de sub această logică de pesedism coclit în care trăim de 30 de ani. Victoria de astăzi este un pas important pe care ne asumăm să îl ducem mai departe în Parlament și în Guvern”.