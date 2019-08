Dan Barna: 'România funcționează în regim de avarii. Este nevoie de o schimbare fundamentală'

Dan Barna și Dacian Cioloș, liderii USR PLUS, au fost, marți, la Constanța pentru a participa la primul miting al alianței din campania de strângere de semnături pentru alegerile prezidențiale.

Prezidențiabilul Barna a declarat că Alinaț propune o schimbare "totală".

„Vedem că majoritatea parlamentară care a condus România în ultimii 30 de ani se restructurează. Cred că putem construi o Românie în care tinerii să-și dorească să trăiască. Pe mai departe, Alianța USR PLUS își propune să câștige Președinția România, alegerile locale și Primăria București, precum și alegerile parlamentare. România funcționează astăzi în regim de avarii, țara noastră are nevoie fundamentală de o schimbare acum, nu peste cinci ani, nu peste 10 ani”, a declarat președintele USR, Dan Barna, candidatul Alianței USR PLUS la alegerile prezidențiale.

La rândul său, Dacian Cioloș, președintele PLUS și propunerea Alianței pentru funcția de prim-ministru, a declarat că îl susține pe Dan Barna ’pentru funcția de președinte al României, deoarece țara noastră are nevoie de o conducere și de o guvernare USR PLUS.’