Dan Barna: România are nevoie de un Guvern de tranziție. Vrem un acord politic cu partidele parlamentare pentru alegeri anticipate. Nu poți face treabă cu oamenii care l-au susținut pe Dragnea

Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, solicită un Guvern de tranziție și un acord politic al actualelor partide parlamentare pentru declanșarea alegerilor generale anticipate.



„USR-PLUS vrea o susține parlamentară consistentă, care nu se poate realizat decât prin alegeri anticipate. Noi nu mai vrem să discutăm despre problemele României, nu mai vrem să adoptăm legi care să facă autostrăzi (...) În acest context, soluția este cea a alegerilor anticipate, organizate cât mai curând posibil. Nu putem în mod realist să facem treabă cu oamenii care l-au susținut pe Liviu Dragnea, și am discutat în ultimele două săptămâni, în jumătate de România, am fost în toată Moldova, în Bucovina.



Oamenii vor schimbare. Ne spun și ne cer să nu mai tot promitem, ci să facem lucruri. Cetățenii ne-au spus foarte clar că nu putem să facem lucruri cu oamenii care sunt acum în Parlament, oamenii care l-au susținut pe Liviu Dragnea. România are nevoie cât mai repede de un Guvern de tranziție”, a afirmat Dan Barna, într-o conferință de presă susținută la Parlament.