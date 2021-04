Dan Barna: Sănătatea e pe mâini bune. Am foarte mare încredere în înțelepciunea și maturitatea Ioanei Mihăilă (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, a declarat joi, pentru B1 TV, că are ”foarte mare încredere în înțelepciunea și maturitatea” noului ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă.

”Am foarte mare încredere în înțelepciunea și maturitatea Ioanei Mihăilă. Sănătatea este pe mâini bune. Vlad Voiculescu a decontat o campanie de vaccinare de care nu se ocupa. De câteva zile suntem la 90.000 de vaccinări pe zi, este un lucru important. Faptul că suntem constanți la vârful ratei de vaccinare. E foarte probabil că dacă nu continuăm această campanie, cei care vor să se vaccineze o fac, dar este o altă bucată de Românie mare care fie din lipsa de informații, fie din cauza știrilor false, nu sunt în logica asta de vaccinare.

Aici va fi provocarea. Vaccinarea prin medicii de familie este următorul pas important pentru că medicii de familie au comunitățile pe care le țin sănătoase. În felul acesta ne vom asigura că vom ține cotele sus. Oamenii trebuie să înțeleagă că dacă nu vor să se vaccineze nu se pot aștepta la relaxări (…) Dacă oamenii vor ridicarea restricțiilor cum vrem și noi, toți, atunci trebuie să îi ducă la vaccinarea și pe cei din jurul lor (…) Într-un sat, preotul s-a dus să se vaccineze pe furiș, pentru că medicul era antivaccinist”, a declarat Dan Barna, joi seară, în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

