Vicepremierul Dan Barna (USR-PLUS) ar fi fost reclamat la DNA de către Departamentul de Luptă Anti-Fraudă (DLAF), aflat în subordinea premierului, pentru „posibila săvârșire a unor fapte de natură penală”, cu privire la proiecte finanțate din fonduri europene în care a fost implicat înainte de 2016. Informația a fost publicată de NewsWeek.

Dan Barna, în schimb, susține că nu a primit nicio informare oficială și că, din ce a citit în presă, acele patru persoane vizate au avut poziții pe care el nu le-a avut, prin urmare se poate deduce de aici că nu se află pe lista celor vizați. Barna a ținut să precizeze că nu a primit nicio informație oficială de la DLAF și a făcut el personal o solicitare, să vadă despre ce e vorba.

