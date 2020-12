Dan Barna: “Suntem dispuşi să găsim o soluţie care să facă o coaliţie stabilă”

Liderul USR PLUS Dan Barna a precizat joi după o nouă rundă de negocieri pentru formarea unei majorități de centru-dreapta că vor începe colegii de la partide să lucreze împreună pentru programul de guvernare. O întâlnire în acest sens are loc joi, de la ora 17.00.

„Colegii noştri vor reîncepe să lucreze împreună tocmai pentru că programul de guvernare e prioritatea principală a acestei coaliţii. Astăzi de la ora 17.00 colegii vor începe să lucreze. Mâine vor continua discuţiile şi pe partea politică. Fiecare partid şi-a exprimat mandatul. În întâlnirea de astăzi fiecare dintre părţi şi-a exprimat o anumită flexibilitate. Suntem dispuşi să găsim o soluţie care să facă o coaliţie stabilă”, a subliniat Barna.

„În întâlnirea de astăzi, că probabil asta vreți să întrebați, fiecare dintre părți și-a exprimat o anume flexibilitate pentru a găsi acel tărâm comun prin care să constituim coaliția”, a declarat Dan Barna.

