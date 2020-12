Dan Barna: Suntem dispuși să ne așezăm la masă, să stabilim programul de guvernare. Electoratul din România are nevoie să i se reconstruiască încrederea

Dan Barna, preșesdintele USR, a declarat luni seară, într-o intervenție telefonică în platoul B1 TV, noul context politic, creat după ce prim-ministrul Ludovic Orban a demisionat. Politicianul a declarat că este dispus să negocieze viitorul program de guvernare.

"Poziția USR-Plus este una consecventă, pe care am comunicat-o din nou in acesta dimineață și eu și Dacian Cioloș când am prezentat un document cadru cu acele angajamente care trebuie să se regăsească în programul următorului guvern. Decizia lui Orban este personală, nu sunt foarte multe lucruri de comentat. Opțiune președintelui de a continua cu domnul Ciucă este cumva în zona de siguranță pe perioada asta a interimatului.

În acest context nou apărut devine și mai importă necesitatea ca negocierile pentru constituirea unei coaliții de guvernare și investire a unui guvern să se producă cât mai degrabă posibil. Suntem dispuși ca din următoarele zile să ne așezăm la masă să stabilim acel program de guvernare pentru că rezultatul electoral de duminică, participarea foarte redusă arată că electoratul din România are nevoie să i se reconstruiască încrederea că o guvernare poate să devină credibilă", a declarat Barna.

Întrebat de moderatorul Tudor Mușat de ce crede că prezența la vot a fost atât de slabă, în condițiile în care la alegerile locale românii au ieșit în munăr mai mare, Dan Barna a răspuns că mesajul electoral nu a mai ajuns la oameni atât de mult ca în alți ani, din cauza măsurilor de protecție impuse de contextul epidemiologic actual.

"Pandemia ne-a afectat mult mai mult decât credeam. Este clar că o parte din cauzalitate vine din această pandemie și de creștere a numărului de cazuri. Mai este probabil și o parte de vină a clasei politice, mesajul neajungând în acest context in care a rămas activă doar zona online și in care nu a mai existat companiile acelea clasiceîn stradă, importantă pentru noi. USR-PLUS era cunoscut prezența în spațiile publice, în parcuri, pe străzi, pe bulevarde. N-am mai avut acea parte de campanie și pare că societatea nu s-a amorsat la miza electorală la fel de mult ca în perioada in care era posibilă o campanie stradală, om la om ", a explicat Barna.