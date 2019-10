Dan Barna, după discuțiile cu PNL: „Susținem guvernul Orban în funcție de ce se întâmplă Parlament cu inițiativele noastre” (VIDEO)

Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri, la finalul negocierilor cu delegația PNL privind susținerea guvernului Orban, că formațiunea pe care o conduce va lua o decizie după ce va vedea ce se întâmplă în Parlament cu inițiativele legislative anunțate drept prioritare pentru USR. Este vorba, printre altele, despre alegerea primarilor în două tururi și desființarea Secției speciale de anchetare a magistraților.

”Am stabilit să ne mai vedem o dată marți după-amiază sau miercuri dimineață. A existat o deschidere a premierului desemnat pentru aceste măsuri. Cei de la PNL au spus că le susțin. Au promis că vor demara un dialog și cu celelalte partide. Poziția noastră a fost una destul de clară. În momentul în care există o majoritate pentru susținerea acestui guvern, această majoritate prin două zile de Parlament, luni și marți ar putea să fie acele zile, prin care măsurile de care România are fundamental nevoie. Fără penali are susținere explicită. (...) Primari în două tururi ar reîntoarce democrația la nivel local și reprezentativitatea. În măsura în care aceste inițiative trec, e într-adevăr un mesaj că lucrurile se schimbă în România și un mesaj că ieșim de sub umbra aceasta a PSD-ului, care de trei ani și jumătate ne scoate din Europa”, a declarat Barna.

Prezidențiabilul USR a mai precizat că în cadrul întrevederii cu reprezentanții PNL nu s-a discutat despre intrarea USR la guvernare.

”Noi am decis că intrăm la guvernare doar după alegeri. Vrem să intrăm la guvernare, dar pentru a face reforme este nevoie de o majoritate parlamentară care acum nu există”, a mai spus Dan Barna.

